Собянин рассказал о ходе строительства автомобильной Южной рокады

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Сергей Собянин осмотрел ход работ по реконструкции транспортной развязки на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля. По его словам, оставшаяся часть Южной рокады будет достроена до конца 2023 года.

Южная рокада станет дублером МКАД и ТТК, обеспечит выход на автомобильные дороги федерального значения М9 "Балтия" и М5 "Урал".

Мэр напомнил, что Южная рокада пройдет от Рублевского шоссе до улицы Верхние Поля. При этом частично она выйдет на Бесединское шоссе. 40-километровая рокада будет пересекать 12 крупных магистралей.

"Это Можайское шоссе, Мичуринский, Вернадского, Ленинский (проспекты. – Прим. ред.), улица Профсоюзная, Каширское, Варшавское шоссе – 26 районов города с численностью населения около 3 миллионов человек", – отметил Собянин.

Реконструкция развязки на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля началась в апреле 2021 года. Эти работы позволят обеспечить прямой пропуск транспорта с Южной рокады – улицы Верхние Поля в сторону Новоегорьевского и Новорязанского шоссе.

Планируется, что это позволит увеличить пропускную способность всего юго-восточного участка МКАД и улучшить обслуживание районов Капотня, Люблино, Марьино, округов Дзержинского и Котельники.

Ранее глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал, что в столице планируют завершить основные работы по строительству развязок на МКАД до конца 2023 года. Основной задачей на текущий год он назвал завершение строительства южного участка Московского скоростного диаметра.

По его словам, на первом этапе планируется завершить строительство магистрали до МКАД, а затем – до Симферопольского шоссе.



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