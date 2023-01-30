Бочкарев заявил, что автомобильный мост через затон Новинки готов на 80%

Фото: АО "Мосинжпроект"

Строительство автомобильного моста через затон Новинки на территории бывшей промзоны ЗИЛ завершено на 80%. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

Заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отметил, что в настоящее время специалисты поэтапно опускают пролетное строение моста в проектное положение на постоянные опорные части. По его словам, строительная часть завершится к началу лета. После этого, отметил заммэра, рабочие начнут монтировать барьерное ограждение и обустраивать дорожное полотно с наружным освещением.

Гендиректор "Мипстрой 1" Константин Маслаков уточнил, что полностью готовы подпорные стены и семь из девяти опор.

"Завершаются работы по возведению последних двух опор, которые были задействованы непосредственно при надвижке пролетного строения: готов фундамент, ведется подготовка к бетонированию стоек и ригелей", – отметил он.

Маслаков пояснил, что ригель – монолитная плита, соединяющая опоры и принимающая на себя нагрузку пролетного строения. Он добавил, что с обеих сторон объекта полностью выполнено земляное полотно подъездных дорог. В настоящее время ведутся работы по перекладке электрических сетей, устройству дождевой канализации, сетей связи и водопровода.

Ранее руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал, что в Москве намерены завершить основные работы по строительству развязок на МКАД до конца 2023 года. По его словам, в этом году планируется ввести развязки на МКАД с улицами Липецкой, Верхние Поля. Загрутдинов также назвал основной задачей завершение строительства южного участка Московского скоростного диаметра.



Строительство моста через затон Новинки завершено на 75%

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