Загрутдинов рассказал о планах завершить основные работы по развязкам на МКАД в 2023 году

Загрутдинов назвал основные задачи по развитию дорожной сети в 2023 году

Столичные власти планируют завершить основные работы по строительству развязок на МКАД до конца 2023 года, сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов в интервью телеканалу Москва 24.

"В этом году планируем ввести развязки на МКАД с улицами Липецкой, Верхние Поля, очень важные тоже развязки. Таким образом, в целом мы в 2023 году планируем основные работы по развязкам на МКАД завершить", – заявил он.

При этом основной задачей на текущий год Загрутдинов назвал завершение строительства южного участка Московского скоростного диаметра (МСД). По его словам, на первом этапе планируется завершить строительство магистрали до МКАД, а затем – до Симферопольского шоссе. Загрутдинов отметил, что открытие МСД позволит разгрузить вылетные магистрали и МКАД, что создаст "совершенно новую транспортную ситуацию в городе".

"В дальнейшем у нас в планах <...> продолжение Московского скоростного диаметра на территории ТиНАО. Это трасса Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. И буквально вот в январе Сергей Семенович открыл один из важных участков, соединяющий Боровское шоссе с Киевским шоссе. Это вот важные участки", – добавил он.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что к концу текущего года в столице планируют построить около 90 километров дорог.

Основным проектом дорожной инфраструктуры станет Московский скоростной диаметр, поделился заммэра. Движение по автомагистрали хотят запустить к концу 2023 года.

Большое интервью Рафика Загрутдинова смотрите сегодня в 17:30 на телеканале Москва 24.

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