Транспортную развязку построят в районе ТРЦ "Мега Теплый Стан" на юго-западе столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко сообщил, что в районе ТРЦ "Мега Теплый Стан" на юго-западе столицы построят новую транспортную развязку. Соответствующее разрешение уже получено.

"В составе транспортной развязки строители соорудят два путепровода для заезда и выезда с территории торгового комплекса на Коммунарское шоссе. Таким образом удастся снизить количество заторов в пиковые часы на Калужском шоссе и на МКАД в районе ТЦ", – объяснил он.

Войстратенко подчеркнул, что инспекторы Мосгосстройнадзора будут контролировать ход реализации проекта на каждом этапе. Для этого будут проводиться специальные проверки. Здесь планируется:

обустроить дорожные съезды шириной 6,5–7 метров;

организовать переходно-скоростные полосы торможения и разгона на Коммунарском шоссе;

открыть новые остановки общественного транспорта;

обеспечить наземные регулируемые пешеходные переходы;

обустроить тротуар;

установить дорожные знаки, ограждения и информационные указатели.

Всего в этом районе будет уложено около 1,7 километра дорожного полотна.

Ранее сообщалось, что специалисты завершили реконструкцию Донецкой улицы в столице на 66%. Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев пояснил, что работы ведутся в рамках строительства Южной рокады. В них входит создание улично-дорожной сети общей протяженностью 1,8 километра.

В свою очередь, гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов отметил, что на участке улицы возводят локальные очистные сооружения. Также специалисты уже смонтировали наружное освещение и автоматизированную систему управления дорожным движением.

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