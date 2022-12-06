Собянин рассказал о строительстве транспортных развязок в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве ведется масштабное дорожное строительство, в котором главный акцент делается на возведении современных транспортных развязок, заявил Сергей Собянин.

По словам мэра, новые тоннели и путепроводы сокращают путь, соединяют соседние районы и позволяют автомобилистам экономить время.

"Огромная работа ведется на МКАД. Мы уже обновили 19 развязок, еще три сейчас строим. В сентябре открыли развязку на пересечении МКАД с Осташковским шоссе. Направленные съезды развели транспортные потоки и улучшили ситуацию на участке", – написал Собянин в своем телеграм-канале.

Он отметил, что также в текущем году было открыто движение на двух ключевых путепроводах: один расположен над МКАД в районе улицы Верхние Поля, второй – между Матвеевской и Веерной улицами и проспектом Генерала Дорохова.

"Жители Сосенского, Московского и Мосрентгена пользуются новым тоннелем со съездом с Киевского шоссе на улицу Адмирала Корнилова. До конца декабря планируем завершить реконструкцию Старо-Рублевского путепровода и строительство трех участков МСД", – рассказал Собянин.

Ранее Собянин назвал южный участок МСД самым сложным проектом, который когда-либо реализовывался в Москве. Он отметил, что эта часть диаметра почти вся "висит в воздухе" из-за многочисленных железных и автомобильных дорог.



Собянин заявил, что основные работы по строительству Южной рокады завершат в 2023 году

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