Участок МСД от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкой ж/д готов на 70% – Бочкарев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Участок Московского скоростного диаметра (МСД) от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления железной дороги готов почти на 70%, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Всего здесь планируется построить 11,5 километра дорог. На сегодня этот участок диаметра готов на 70%", – сказал он.

Глава Стройкомплекса подчеркнул, что в рамках проекта здесь построят несколько путепроводов, а также четыре подземных пешеходных перехода.

В свою очередь, руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов отметил, что сейчас специалисты строят дороги основного хода, пешеходные переходы, подпорные стены, а также ведут переустройство инженерных коммуникаций.

"Запуск движения по этому участку позволит создать новую прямую транспортную связь между районами Москворечье-Сабурово, Царицыно и Бирюлево Западное, улучшив тем самым их транспортную доступность", – рассказал Загрутдинов.

Кроме того, планируется создание пешеходных маршрутов к общественным территориям парков Аршиновского, "Сосенки" и Музею-заповеднику "Царицыно".

Ранее Бочкарев рассказал, что южный участок МСД построен уже на две трети. Он отметил, что данный участок дороги планируется запустить в 2023 году.

Бочкарев добавил, что южный участок МСД после завершения всех работ объединит 22 столичных района. Это улучшит транспортное обслуживание порядка 2,5 миллиона горожан.

Сергей Собянин назвал южный участок МСД самым сложным проектом, который когда-либо реализовывался в Москве. Он отметил, что эта часть диаметра почти вся "висит в воздухе" из-за многочисленных железных и автомобильных дорог.



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