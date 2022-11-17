Собянин назвал южный участок МСД самым сложным проектом в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Южный участок Московского скоростного диаметра является самым сложным проектом, который реализовывался в Москве. Об этом в интервью РИА Новости рассказал Сергей Собянин.

Мэр города пояснил, что этот участок практически весь "висит в воздухе" из-за многочисленных железных и автомобильных дорог. Он напомнил, что Северо-Восточная и Юго-Восточная хорды были реорганизованы в скоростной диаметр.

Собянин добавил, что после завершения строительства с севера на юг Москвы можно будет проехать без единого светофора. Благодаря МСД, считает градоначальник, снизится нагрузка на МКАД и ТТК. Он добавил, что главная задача – вывести поток автомобилей за границы центра города.

"И плюс к тому – соединение двух магистралей. Это М-11 – Санкт-Петербург, и М-12, которая ведет на Казань, новая дорога. Там М-11 с Бусиновской развязкой превращается дальше в платную дорогу", – сказал Собянин.

Мэр выразил надежду, что магистраль на Казань соединится с МСД в 2023 году.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал, что автомобили смогут начать двигаться по трассе М-12 от столицы до Владимира со второй половины декабря. По его словам, там полностью положат асфальт, установят барьерные заграждения и нанесут разметки. Он добавил, что рабочие завершили все основные мероприятия по этому вопросу.



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