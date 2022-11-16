Строительство эстакады-съезда на Нижегородскую улицу завершено почти на две трети

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Процесс строительства эстакады-съезда с Московского скоростного диаметра на Нижегородскую улицу завершен почти на две трети, в настоящее время рабочие ведут устройство пролетного строения, заявил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Эстакаду возводят на участке от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта в рамках строительства южного участка МСД. Длина сооружения составит 436 метров, движение транспорта будет осуществляться в одном направлении", – говорится в сообщении.

В рамках проекта также будет построено 11 километров дорог, в том числе два путепровода и 14 эстакад. Отмечается, что южный участок МСД пройдет от Варшавского шоссе до шоссе Энтузиастов через Юго-Западный, Южный, Юго-Восточный и Восточный административные округа.

Отмечается, что магистраль свяжет 22 района, в которых проживают 2,5 миллиона москвичей, а также такие крупные транспортные артерии, как Симферопольское и Варшавское шоссе, шоссе Энтузиастов, Рязанский и Волгоградский проспекты, Третье транспортное кольцо, Дорожную и Липецкую улицы, и трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.

Ранее стало известно, что над улицей Ивана Франко построят однополосный путепровод длиной около 30 метров. Проект, согласованный Москомархитектурой, реализуют в рамках реконструкции Старо-Рублевского путепровода.

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