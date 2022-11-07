Московский скоростной диаметр станет платным для транзита

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Московский скоростной диаметр станет платным для транзитных машин с 2 января следующего года. Стоимость проезда по МСД для транзитных автомобилей составит 950 рублей. Об этом сообщает департамент транспорта столицы в телеграм-канале.

"Бесплатно МСД будет работать для легковых автомобилей с номерами Москвы и области; наземного городского транспорта с номерами Москвы и области; такси, имеющих лицензии на работу в Москве и области; междугородних автобусов (по инициативе Общественной палаты Москвы). Контроль проезда будет осуществляться с помощью действующей системы фотовидеофиксации", – говорится в сообщении.

В Дептрансе уточнили, что проезд можно будет оплатить на сайте и в приложении "Парковки России". Тестирование системы начнется в декабре.

"Транзит грузового транспорта без пропуска будет запрещен, а плата будет введена для транзитных с номерами других регионов, которые воспользуются любым въездом на МСД и съездом с него в течение двух часов и пересекут границы ЦКАД в течение 24 часов", – добавили в ведомстве.

Контролировать проезд будут при помощи системы фотовидеофиксации.

10 сентября Владимиром Путиным и Сергеем Собяниным был открыт участок Московского скоростного диаметра от Ярославского до Дмитровского шоссе. Он стал последним звеном в строительстве основного участка МСД.

Протяженность основного участка МСД составляет порядка 40 километров. Всего с учетом съездов и реконструкции прилегающей улично-дорожной сети на нем построят порядка 120 километров дорог, в том числе 80 искусственных сооружений протяженностью около 38 километров, и 21 пешеходный переход.



В столице открыли новый участок Московского скоростного диаметра

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