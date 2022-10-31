Строительная готовность эстакады-съезда с проспекта Буденного на МСД составляет 88%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Эстакада-съезд с проспекта Буденного на Московский скоростной диаметр (МСД) готова на 88%. Об этом сообщил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Уточняется, что ее протяженность составит 583 метра, движение будет осуществляться в одном направлении.

В настоящее время специалисты ведут работы по устройству железобетонного парапета проезжей части.

Согласно проекту, специалисты построят 11 километров дорог, на 7 из которых возведут 14 эстакад.

"11 эстакад-съездов позволят беспрепятственно выезжать с основной проезжей части Юго-Восточной хорды (ЮВХ) на Северо-Восточную (СВХ) в сторону области, значительно увеличится пропускная способность Рязанского и Волгоградского проспектов, улиц Нижегородской, Новохохловской и Третьего транспортного кольца", – приводятся на портале мэра и правительства Москвы слова Загрутдинова.

По его словам, в городе также возведут 2 путепровода через МЖД со стороны Волгоградского проспекта на основную дорогу ЮВХ и обратно.

МСД станет связующим звеном между ВАО, ЮВАО, ЮАО и ЮЗАО, в которых суммарно проживают порядка 2,5 миллиона человек.

Ранее сообщалось, что эстакада южного участка Московского скоростного диаметра (МСД) в районе Дорожной улицы готова на 88%. Общая протяженность пути составит 1,2 километра. Движение в каждую сторону будет осуществляться по трем полосам.

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