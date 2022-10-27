Собянин открыл движение по путепроводу в районе транспортно-пересадочного узла "Саларьево"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин досрочно запустил движение по путепроводу в районе транспортно-пересадочного узла "Саларьево". Об этом градоначальник рассказал в своем телеграм-канале.

Как отметил мэр Москвы, путепровод связал Киевское шоссе и улицу Адмирала Корнилова.

"Новая дорога облегчит проезд для жителей Сосенского, Московского и Мосрентгена – это больше 120 тысяч человек. Также комфортнее станет подъезд к самому ТПУ", – говорится в его публикации.

Кроме того, по словам Собянина, было построено еще 1,8 километра дорог. Также были проведены работы по благоустройству территорий, прилегающих к путепроводу.

Ранее Собянин сообщил об открытии движения по дороге Воскресенское – Каракашево – Щербинка в ТиНАО. Трасса протяженностью 11 километров связала населенные пункты внутри поселения Воскресенского, район Южное Бутово и городской округ Щербинка.

Мэр отметил, что запуск движения по магистрали разгрузит улично-дорожную сеть и сократит время в пути для местных жителей. Он напомнил, что в 2021 году жители населенных пунктов уже получили возможность добираться напрямую до остановок МЦД-2 и к станциям Бутовской линии метро на маршрутах общественного транспорта.

Собянин рассказал, что с момента присоединения ТиНАО к Москве там было построено более 350 километров дорог. До конца следующего года в ТиНАО планируют ввести в эксплуатацию еще 70 километров путей.



Проезд по тоннельному путепроводу на Киевском шоссе откроют досрочно

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