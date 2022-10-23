Строительная готовность южного участка МСД составляет 51%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Южный участок Московского скоростного диаметра готов на 51%. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Протяженность участка составит 12,5 километра. Он пройдет от Курьяновского бульвара до улицы Кантемировской. Как сообщил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов, на участке будет 7 эстакад, а также мост и подземный пешеходный переход.

До конца 2022 года в Москве планируют завершить реализацию проекта МСД от улицы Шоссейной до улицы Полбина и от улицы Полбина до Курьяновского бульвара.

Южный участок станет связующим звеном между 20 районами ВАО, ЮВАО, ЮАО и ЮЗАО. В них проживают порядка 2,5 миллиона горожан.

Ранее сообщалось, что строительство эстакады-съезда с южного участка Московского скоростного диаметра со стороны Каширского шоссе на Волгоградский проспект в сторону МКАД завершено почти на 50%. Протяженность дорожного сооружения составит 710 метров.

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