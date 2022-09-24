Путепровод на пересечении МКАД с Липецкой улицей готов на четверть

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Путепровод с Липецкой улицы на МКАД в сторону Варшавского шоссе готов на четверть. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что специалисты построят и реконструируют почти 10 километров дорог. В их числе семь путепроводов и один тоннель с внешней стороны МКАД на Липецкую улицу. Также на участке с 26-го по 31-й километр МКАД сделают двухполосные боковые проезды.

Глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов поведал, что на головном участке Липецкой улицы реконструируют съезды на прилегающие улицы, а для пешеходов оборудуют четыре наземных пешеходных перехода.

"Для жителей районов Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное, Царицыно и Ленинского городского округа Подмосковья развязка разгрузит прилегающие дороги, которые используются сейчас в качестве альтернативных маршрутов объезда", – пояснил Загрутдинов.

Рабочие также реконструируют вылетные магистрали внутри МКАД и на территории Московской области.

Ранее Бочкарев рассказал, что первый участок Южной рокады от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка готов наполовину. По его словам, в настоящее время на данном участке идет возведение фундаментов для установки шумозащитных экранов по Кантемировской улице. Также специалисты переустраивают хозяйственно-бытовую канализацию на улице Кошкина.

