Съезд с Московского скоростного диаметра на Волгоградский проспект готов на 40%

12:05
Фото: Москва 24
Готовность съезда с Московского скоростного диаметра на Волгоградский проспект составляет 40%, сообщил руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.
"Строители приступили к устройству подпорных стен и металлоконструкций пролетных строений на эстакаде – съезде с основного хода Московского скоростного диаметра со стороны Каширского шоссе на Волгоградский проспект в сторону МКАД. Объект построен на 40%", – отметил он.
Глава департамента добавил, что длина сооружения составит 710 метров, движение транспорта будет осуществляться по двум полосам в одном направлении.
По его словам, строительство эстакады является частью строительства южного участка скоростного диаметра от улицы Грайвороновской до Шоссейной.
Общая протяженность дорог в рамках проекта составляет 10,4 километра, из них 3,2 километра приходится на 5 эстакад:
Ранее сообщалось, что на пересечении путей Московских центральных диаметров и автомобильных дорог построят 44 транспортных сооружения.
Отмечалось, что больше всего объектов появятся на МЦД-2. Там планируют возвести 12 тоннелей и путепроводов. Еще 11 дорожных сооружений построят на МЦД-3.
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