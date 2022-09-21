Съезд с Московского скоростного диаметра на Волгоградский проспект готов на 40%

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Готовность съезда с Московского скоростного диаметра на Волгоградский проспект составляет 40%, сообщил руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

"Строители приступили к устройству подпорных стен и металлоконструкций пролетных строений на эстакаде – съезде с основного хода Московского скоростного диаметра со стороны Каширского шоссе на Волгоградский проспект в сторону МКАД. Объект построен на 40%", – отметил он.

Глава департамента добавил, что длина сооружения составит 710 метров, движение транспорта будет осуществляться по двум полосам в одном направлении.

По его словам, строительство эстакады является частью строительства южного участка скоростного диаметра от улицы Грайвороновской до Шоссейной.

Общая протяженность дорог в рамках проекта составляет 10,4 километра, из них 3,2 километра приходится на 5 эстакад:



эстакада основного хода МСД через Волгоградский проспект;

эстакада-съезд с Волгоградского проспекта на МСД в сторону Каширского шоссе;

эстакада-съезд с Волгоградского проспекта на МСД в сторону Рязанского проспекта;

эстакада-съезд с МСД на Волгоградский проспект;

эстакада-съезд с МСД на Волгоградский проспект в сторону области.

"Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу в 2023 году завершить строительство всех хордовых магистралей", – добавил Загрутдинов.

Ранее сообщалось, что на пересечении путей Московских центральных диаметров и автомобильных дорог построят 44 транспортных сооружения.

Отмечалось, что больше всего объектов появятся на МЦД-2. Там планируют возвести 12 тоннелей и путепроводов. Еще 11 дорожных сооружений построят на МЦД-3.

