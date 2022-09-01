Заммэра Андрей Бочкарев: на МЦД построят 44 тоннеля, эстакады и путепровода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На пересечении путей Московских центральных диаметров (МЦД) и автомобильных дорог построят 44 транспортных сооружения, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"При этом по мере разработки проектов развития городских территорий и при необходимости расположение и число дорожных связок может измениться", – приводятся слова Бочкарева на портале мэра и правительства Москвы.

Он уточнил, что больше всего объектов появятся на МЦД-2. Там планируют возвести 12 тоннелей и путепроводов. Еще 11 дорожных сооружений возведут на МЦД-3. На МЦД-1 и МЦД-5 запланировано девять и восемь дорожных связок соответственно, а на МЦД-4 – четыре.

В свою очередь, председатель комитета столичного комитета по архитектуре и градостроительству Юлиана Княжевская отметила, что работа над размещением транспортных сооружений по маршрутам МЦД имеет большое значение для формирования всего транспортного каркаса столицы.

"Развитие новых железнодорожных путей и значительное повышение интенсивности движения поездов требует создания дополнительных беспрепятственных транспортных маршрутов, которые повысят связанность территорий, вариативность и скорость передвижения в городе", – подчеркнула Княжевская.

Ранее сообщалось, что в столице до конца 2026 года планируется построить 12 путепроводов через железнодорожные пути Московских центральных диаметров (МЦД).

На сегодняшний день строятся шесть таких связок: через Смоленское направление МЖД в районе улицы Барклая, через пути Савеловского направления МЖД для соединения улицы 800-летия Москвы и Инженерной, в месте пересечения Октябрьского направления МЖД с Ленинградским шоссе, а также путепроводы "Текстильщики-1", Дмитровский и Старо-Рублевский.

