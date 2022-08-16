Бочкарев: за пять лет в Москве построят 12 путепроводов на МЦД

16:11
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столице до конца 2026 года планируется построить 12 путепроводов через железнодорожные пути Московских центральных диаметров (МЦД), сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"Формирование единого транспортного каркаса предполагает повышение связанности городских территорий, улучшение доступности районов и создание дополнительных поперечных связей. Эта работа предусматривает среди прочего строительство путепроводов через железные дороги", – приводятся слова Бочкарева в сообщении пресс-службы Стройкомплекса.
По его словам, в настоящее время специалисты строят и проектируют восемь таких сооружений общей протяженностью свыше 2,2 километра.
Бочкарев подчеркнул, что на сегодняшний день строятся шесть таких связок: через Смоленское направление МЖД в районе улицы Барклая, через пути Савеловского направления МЖД для соединения улицы 800-летия Москвы и Инженерной, в месте пересечения Октябрьского направления МЖД с Ленинградским шоссе, а также путепроводы "Текстильщики-1", Дмитровский и Старо-Рублевский.
Глава Стройкомплекса напомнил, что с 2011 по 2021 год в столице специалисты возвели 12 путепроводов.
"С учетом планов на ближайшие годы, уже в 2026 году линии МЦД будут иметь 24 пересечения-путепровода, что значительно улучшит транспортную ситуацию в городе", – добавил заммэра.
До этого Бочкарев сообщил, что строительство эстакад, путепроводов и тоннелей на участках Московского скоростного диаметра поможет распределить транспортные потоки.
Ранее Сергей Собянин открыл автомобильное движение по новому путепроводу через линию Киевского направления Московской железной дороги, который был построен в районе станции Матвеевская на западе Москвы.
Новая шестиполосная дорога длиной 245 метров связала Веерную, Матвеевскую и Нежинскую улицы с проспектом Генерала Дорохова. По словам Собянина, столичное правительство реализует большую программу по строительству путепроводов через железные дороги, которая была разработана в связи с активным развитием железнодорожного транспорта, в частности Московских центральных диаметров.
Собянин открыл новый путепровод через пути Киевского направления МЖД
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