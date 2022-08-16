Собянин открыл новый путепровод через пути МЦД-4 на западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин открыл автомобильное движение по новому путепроводу через линию Киевского направления Московской железной дороги, который был построен в районе станции Матвеевская на западе Москвы.

Новая шестиполосная дорога длиной 245 метров связала Веерную, Матвеевскую и Нежинскую улицы с проспектом Генерала Дорохова. По словам Собянина, столичное правительство реализует большую программу по строительству путепроводов через железные дороги, которая была разработана в связи с активным развитием железнодорожного транспорта, в частности Московских центральных диаметров.

"В настоящее время 19 из них построено, восемь находится в проектировании и строительстве. Большая нужная работа для того, чтобы связать разорванные части города, отдельные районы. Здесь, в Очаково-Матвеевском, как раз сделан такой путепровод через пути Киевского направления железной дороги – это будущий МЦД-4. Таким образом, до проспекта Генерала Дорохова доступность увеличивается в разы", – сказал мэр Москвы.

По словам Собянина, в ближайшее время в районе начнется реализация второй очереди дорожного строительства. Это позволит значительно улучшить транспортную доступность Очаково-Матвеевского, добавил он.

В мэрии уточнили, что строительство путепровода в районе станции Матвеевская началось в сентябре 2020 года и завершилось на восемь месяцев раньше запланированных сроков. Кроме того, специалисты выполнили реконструкцию ближайших улиц и железнодорожной станции, которая войдет в состав МЦД-4.

Второй этап реализации проекта предусматривает строительство дополнительного выезда из Матвеевского на Аминьевское шоссе, а также разворотной эстакады, которая будет связывать проспект Генерала Дорохова с Аминьевским шоссе и Матвеевской улицей. Эти работы планируется завершить в начале 2023 года.

Ожидается, что реализация проекта улучшит транспортное положение порядка 250 тысяч жителей районов Очаково-Матвеевское и Фили-Давыдково, а также в три-четыре раза уменьшит время выезда из жилых кварталов на трассу нового проспекта Генерала Дорохова.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что строительство эстакад, путепроводов и тоннелей на участках Московского скоростного диаметра поможет распределить транспортные потоки.

Участок МСД от улицы Грайвороновской до улицы Шоссейной готов на треть. Его протяженность составит 10 километров. Строительство участка улучшит транспортную инфраструктуру юго-востока Москвы, сообщил он.