Бочкарев: Южная рокада разгрузит кольцевые дороги на юге Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Открытие Южной рокады позволит разгрузить Третье транспортное кольцо и МКАД в южном и юго-восточном секторах Москвы, рассказал заммэра Андрей Бочкарев. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики.

По его словам, работы по строительству новой магистрали ведутся в активном темпе.

"В рамках проекта Южной рокады ведутся работы на четырех участках – строительство улично-дорожной сети от улицы Каспийской до 1-го Котляковского переулка, реконструкция улицы Верхние Поля от улицы Марьинский Парк до МКАД и реконструкция улицы Донецкой на участке от улицы Подольской до Курьяновской набережной, а также развязки на пересечении МКАД с улицами Верхние Поля и Капотня", – уточнил Бочкарев.

Вице-мэр пояснил, что трасса разделена на восемь участков, четыре из которых – от Рублевского шоссе до Пролетарского проспекта – уже построены. Гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов отметил, что в настоящее время специалисты компании осуществляют строительные работы на трех участках дороги.

"На участке от улицы Каспийской до 1-го Котляковского переулка проводятся работы по монтажу металлоконструкций пролетных строений семи путепроводов, а также продолжается устройство подпорных стен, дождевой канализации, теплосети, строительство пешеходных переходов", – рассказал он.

Кравцов пояснил, что рабочие ведут прокладку инженерных сетей и строительство очистных сооружений на Донецкой улице, а также на участке магистрали от улицы Марьинский Парк до МКАД.

Ранее глава департамента строительства Рафик Загрутдинов сообщил, что Южную рокаду полностью планируется запустить во второй половине следующего года. По его словам, эта скоростная трасса разделена на восемь участков. Четыре из них уже готовы – от Рублевского шоссе до Пролетарского проспекта.