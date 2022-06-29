Южную рокаду введут в эксплуатацию во второй половине 2023 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Южную рокаду полностью планируется запустить во второй половине следующего года, сообщил глава департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, эта скоростная трасса разделена на восемь участков. Четыре из них уже готовы – от Рублевского шоссе до Пролетарского проспекта.

Строительные работы продолжаются от улицы Каспийской до 1-го Котляковского переулка, от улицы Подольской до Курьяновской набережной, от улицы Марьинский Парк до МКАД и на пересечении МКАД с улицами Верхние Поля и Капотня.

В мае сообщалось, что строительство участка Южной рокады от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка завершено на 44%. В настоящее время специалисты осуществляют работы по переустройству тепловой сети, кабельных линий и дождевой канализации.

Глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов, в свою очередь, отметил, что на данном участке продолжается строительство крупной развязки, которая соединит Южную рокаду с Московским скоростным диаметром. Кроме того, трасса будет выполнять функции дублера МКАД и Третьего транспортного кольца в Южном и Юго-Восточном округах города Москвы.