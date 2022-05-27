Первый участок Южной рокады построен почти наполовину

10:48
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Строительство участка Южной рокады от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка завершено на 44%, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.
По его словам, в настоящее время специалисты осуществляют работы по переустройству тепловой сети, кабельных линий и дождевой канализации.
"Также продолжается строительство основного хода дороги, установка опор под эстакаду основного хода, подпорных стен и пешеходных переходов", – пояснил Бочкарев.
Глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов, в свою очередь, отметил, что на данном участке продолжается строительство крупной развязки, которая соединит Южную рокаду с Московским скоростным диаметром. Кроме того, трасса будет выполнять функции дублера МКАД и Третьего транспортного кольца в Южном и Юго-Восточном округах города Москвы.
"Строительство мостовых сооружений продолжается на пересечении с Пролетарским проспектом, по улице Кошкина, на съезде с Кантемировской улицы на южный участок МСД. Возводится путепровод – съезд с Юго-Восточной хорды на Кантемировскую улицу и боковой проезд", – рассказал Загрутдинов.
Также план работ предусматривает строительство трех подземных переходов у дома 29, корпуса 2, дома 17, корпуса 1, и дома 3, корпуса 3, на Кантемировской улице.
Ранее Бочкарев рассказал, что четыре искусственных сооружения введут в эксплуатацию на участке Московского скоростного диаметра от Ярославского до Дмитровского шоссе до конца 2022 года. На сегодняшний день готовы уже два путепровода, две эстакады и два моста. Он добавил, что эстакада от Алтуфьевского до Дмитровского шоссе станет одной из самых длинных в Москве.
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