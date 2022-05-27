Первый участок Южной рокады построен почти наполовину

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Строительство участка Южной рокады от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка завершено на 44%, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

По его словам, в настоящее время специалисты осуществляют работы по переустройству тепловой сети, кабельных линий и дождевой канализации.

"Также продолжается строительство основного хода дороги, установка опор под эстакаду основного хода, подпорных стен и пешеходных переходов", – пояснил Бочкарев.

Глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов, в свою очередь, отметил, что на данном участке продолжается строительство крупной развязки, которая соединит Южную рокаду с Московским скоростным диаметром. Кроме того, трасса будет выполнять функции дублера МКАД и Третьего транспортного кольца в Южном и Юго-Восточном округах города Москвы.

"Строительство мостовых сооружений продолжается на пересечении с Пролетарским проспектом, по улице Кошкина, на съезде с Кантемировской улицы на южный участок МСД. Возводится путепровод – съезд с Юго-Восточной хорды на Кантемировскую улицу и боковой проезд", – рассказал Загрутдинов.

Также план работ предусматривает строительство трех подземных переходов у дома 29, корпуса 2, дома 17, корпуса 1, и дома 3, корпуса 3, на Кантемировской улице.

Ранее Бочкарев рассказал, что четыре искусственных сооружения введут в эксплуатацию на участке Московского скоростного диаметра от Ярославского до Дмитровского шоссе до конца 2022 года. На сегодняшний день готовы уже два путепровода, две эстакады и два моста. Он добавил, что эстакада от Алтуфьевского до Дмитровского шоссе станет одной из самых длинных в Москве.