Южную рокаду и Юго-Восточную хорду соединит 160-метровая эстакада

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

В столице согласовали проект путепровода, соединяющего Южную рокаду и Юго-Восточную хорду, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, чтобы соединить два этих транспортных объекта, планируется построить эстакаду протяженностью около 160 метров. Проект уже согласовала Москомархитектура, сооружение появится в районе улицы Бехтерева, дома 51, в Царицыне.

Бочкарев уточнил, что эстакада появится на участке Юго-Восточной хорды, который проходит от Кантемировской улицы до путей Павелецкого направления МЖД вдоль Каспийской улицы.

Балочное сооружение будет иметь закругленную форму. Вдоль установят фонари. Появится комфортный съезд с одной магистрали на другую.

Ранее сообщалось, что в столице к 2024 году планируется возвести пять мостов. По словам руководителя департамента строительства Рафика Загрутдинова, еще по двум мостам специалисты проводят проектно-изыскательские работы.

Загрутдинов также рассказал, что планируется построить автомобильные мосты в створах улиц Новозаводской и Мясищева и пешеходный мост.