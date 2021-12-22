Более 80 км дорог построят в Москве в 2022 году

10:05
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В следующем году в Москве построят 83 километра дорог. Об этом рассказал глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.
"В 2022 году мы планируем завершить строительство 83 километров улично-дорожной сети, 19 искусственных сооружений, 11 пешеходных переходов", – приводит его слова портал мэра и правительства Москвы.
Основные усилия будут сосредоточены на строительстве хордовых магистралей. Планируется полностью завершить строительство Северо-Восточной хорды, открыть на ней эстакаду основного хода от Алтуфьевского до Дмитровского шоссе, а также постепенно вводить участки Юго-Восточной хорды и Южной рокады.
Помимо этого, будет завершена реконструкция улицы Ивана Франко, Старо-Рублевского путепровода и развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе. Также начнется строительство ряда новых объектов, в частности моста через реку Пехорку, который соединит СВХ с трассой М12, путепроводов на Ленинградском шоссе в районе пересечения с Октябрьским направлением МЖД, транспортной развязки на Киевском шоссе в районе поселков Рассудово и Киевского.
Ранее в столице началось строительство разворотной эстакады съезда с проспекта Генерала Дорохова к транспортно-пересадочному узлу, формирующемуся на базе станции БКЛ метро "Аминьевская". Работы планируют выполнить в течение 16 месяцев.
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