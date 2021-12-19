Подъездные дороги появились возле ТПУ "Ботанический сад"

Фото: пресс-служба Комплекса градостроительной политики
Около транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Ботанический сад" построили улично-дорожную сеть. Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы.
"В ходе работ в общей сложности построили и реконструировали 1,4 километра дорог на территории районов Останкинский и Ростокино. Разрешение на ввод улично-дорожной сети в эксплуатацию выдано Мосгосстройнадзором", – заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Отмечается, что были сделаны проектируемые проезды № 911 и № 6049, боковой проезд вдоль улицы Вильгельма Пика, а также обновлена сама улица.
Бочкарев уточнил, что также был создан шумозащитный экран по границам Российского геронтологического научно-клинического центра, приведены в порядок четыре остановочных павильона для общественного транспорта с заездными карманами и сделаны переходы с двумя светофорами.
Помимо этого, в ходе работ была сделана дорожная разметка, оборудованы тротуары, поставлены дорожные знаки.
В свою очередь, председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко отметил, что для комфортности маломобильных граждан в местах движения пешеходов сделали пониженный бордюрный камень и тактильную плитку, а также заменили ограждение Леоновского кладбища.
По его словам, данные объекты проходили проверку специалистов Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве, которые выполнили комплекс лабораторно-инструментальных изучений.
Ранее было завершено строительство апарт-отеля в составе ТПУ "Ботанический сад". На первых двух этажах будут работать кафе, магазины, фитнес-центры, офисы и помещения для управляющей компании.
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