Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Завершено строительство апарт-отеля в составе ТПУ "Ботанический сад" на северо-востоке Москвы. Об этом говорится на портале Стройкомплекса.

"По результатам итоговой проверки Мосгосстройнадзором выдано заключение о соответствии (ЗОС) построенного объекта требованиям проектной документации. Готовятся документы для оформления разрешения на ввод в эксплуатацию", – пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что в 25-этажном отеле площадью 51,2 тысячи квадратных метров будут размещены апартаменты. На первых двух этажах будут работать кафе, магазины, фитнес-центры, офисы и помещения для управляющей компании. Также в здании предусмотрен подземный паркинг на 97 машино-мест.

"На строительстве апарт-отеля комитетом проведено 19 инспекционных проверок, включая проверки соблюдения строителями противоэпидемических требований. К проверкам привлекались специалисты Центра экспертиз, которые выполнили комплекс лабораторно-инструментальных исследований по качеству работ и применяемых материалов", – отметил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Ранее сообщалось, что в Даниловском районе столицы построят 16-этажный комплекс апартаментов с подземной парковкой. В комплексе будут размещены 142 апартаментов и торговые помещения. Прилегающую территорию благоустроят и озеленят, а также оборудуют парковку для гостей. К комплексу организуют заезды с улиц Серпуховский Вал и Малой Тульской.

