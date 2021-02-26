09:24
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Завершено строительство апарт-отеля в составе ТПУ "Ботанический сад" на северо-востоке Москвы. Об этом говорится на портале Стройкомплекса.
"По результатам итоговой проверки Мосгосстройнадзором выдано заключение о соответствии (ЗОС) построенного объекта требованиям проектной документации. Готовятся документы для оформления разрешения на ввод в эксплуатацию", – пояснили в пресс-службе.
Отмечается, что в 25-этажном отеле площадью 51,2 тысячи квадратных метров будут размещены апартаменты. На первых двух этажах будут работать кафе, магазины, фитнес-центры, офисы и помещения для управляющей компании. Также в здании предусмотрен подземный паркинг на 97 машино-мест.
"На строительстве апарт-отеля комитетом проведено 19 инспекционных проверок, включая проверки соблюдения строителями противоэпидемических требований. К проверкам привлекались специалисты Центра экспертиз, которые выполнили комплекс лабораторно-инструментальных исследований по качеству работ и применяемых материалов", – отметил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.
Ранее сообщалось, что в Даниловском районе столицы построят 16-этажный комплекс апартаментов с подземной парковкой. В комплексе будут размещены 142 апартаментов и торговые помещения. Прилегающую территорию благоустроят и озеленят, а также оборудуют парковку для гостей. К комплексу организуют заезды с улиц Серпуховский Вал и Малой Тульской.
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