Башня-"кристалл" появится на Краснопресненской набережной

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Проект башни-"кристалла" одобрен ​Москомархитектурой в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной. Об этом заявил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Двум зданиям третьей очереди строительства выдали свидетельство об утверждении архитектурно-градостроительного решения.

"В прошлом этот проект поддержал Архитектурный совет города Москвы, он действительно очень интересный, и я уверен, что уровень реализации будет на высоте", – уточнил Кузнецов.

По словам главного архитектора, таким образом появится современное дополнение к силуэту столицы в виде башни кристаллической формы.

"Кроме того, появится прогулочная зона, которая будет вести к набережной", – добавил Кузнецов.

По проекту ожидается постройка двух офисных зданий высотой 57 и 200 метров. У башни будет сложная скульптурная форма, которая придаст всему комплексу узнаваемый и запоминающийся вид. Еще планируется возвести трехэтажный подземный паркинг.

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