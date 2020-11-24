Второй небоскреб Neva Towers в "Москва-Сити" введен в эксплуатацию

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Вторая башня комплекса Neva Towers введена в эксплуатацию на территории делового центра "Москва-Сити", сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Мосгосстройнадзора.

"Мосгосстройнадзор оформил разрешение на ввод в эксплуатацию второй очереди многофункционального административно-делового комплекса Neva Towers в Московском международном деловом центре "Москва-Сити", – сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что компания-застройщик представила властям все необходимые документы о завершении работ, после чего было вынесено решение о вводе здания в эксплуатацию. Новой башне присвоили адрес: 1-й Красногвардейский проезд, дом 22, строение 1.

Комплекс Neva Towers включает в себя два небоскреба, объединенных четырехэтажным стилобатом и четырехэтажной подземной частью. Первая очередь проекта – 79-этажная башня была введена в эксплуатацию в ноябре прошлого года.

Вторая высотка, введенная в эксплуатацию, включает 68 этажей. В обоих небоскребах разместятся офисы и апартаменты.

Площадь зданий – 357 тысяч квадратных метров, высота – 345 метров. Проект включает 2 040 парковочных мест.