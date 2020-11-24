Второй небоскреб Neva Towers в "Москва-Сити" введен в эксплуатацию

14:38
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Вторая башня комплекса Neva Towers введена в эксплуатацию на территории делового центра "Москва-Сити", сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Мосгосстройнадзора.
"Мосгосстройнадзор оформил разрешение на ввод в эксплуатацию второй очереди многофункционального административно-делового комплекса Neva Towers в Московском международном деловом центре "Москва-Сити", – сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что компания-застройщик представила властям все необходимые документы о завершении работ, после чего было вынесено решение о вводе здания в эксплуатацию. Новой башне присвоили адрес: 1-й Красногвардейский проезд, дом 22, строение 1.
Комплекс Neva Towers включает в себя два небоскреба, объединенных четырехэтажным стилобатом и четырехэтажной подземной частью. Первая очередь проекта – 79-этажная башня была введена в эксплуатацию в ноябре прошлого года.
Вторая высотка, введенная в эксплуатацию, включает 68 этажей. В обоих небоскребах разместятся офисы и апартаменты.
Площадь зданий – 357 тысяч квадратных метров, высота – 345 метров. Проект включает 2 040 парковочных мест.
Строительство еще одного небоскреба в "Москва-Сити" могут завершить в ноябре
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: