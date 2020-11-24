Почти 50 соцобъектов планируют построить на западе столицы по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Почти 50 социальных объектов различного назначения планируют возвести на территории Западного административного округа столицы. Их будут строить по программе реновации, приводит Агентство "Москва" заявление комплекса градостроительной политики и строительства.

"Согласно разработанным и утвержденным проектам планировок территорий, в Западном административном округе в рамках реновации планируется построить 47 социальных объектов", – рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В ЗАО построят 19 детских садов, рассчитанных на четыре тысячи мест. Появятся восемь школ почти на 4,5 тысячи учеников и один учебный комплекс, семь учреждений дополнительного образования. Предусмотрены две поликлиники, а также шесть физкультурно-оздоровительных комплексов.

Кроме того, на западе Москвы будет построено еще одно здание центра "Мои документы". Как отметил Бочкарев, благодаря строительству новых объектов создаются новые рабочие места.

Ранее сообщалось, что дом на 182 квартиры построят в Южнопортовом районе Москвы по программе реновации. В жилой части каждой из секций запланирован двойной тамбур, вестибюль и помещения консьержа, а также колясочная и технические помещения.