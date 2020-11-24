Почти 50 соцобъектов планируют построить на западе столицы по программе реновации

12:02
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Почти 50 социальных объектов различного назначения планируют возвести на территории Западного административного округа столицы. Их будут строить по программе реновации, приводит Агентство "Москва" заявление комплекса градостроительной политики и строительства.
"Согласно разработанным и утвержденным проектам планировок территорий, в Западном административном округе в рамках реновации планируется построить 47 социальных объектов", – рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
В ЗАО построят 19 детских садов, рассчитанных на четыре тысячи мест. Появятся восемь школ почти на 4,5 тысячи учеников и один учебный комплекс, семь учреждений дополнительного образования. Предусмотрены две поликлиники, а также шесть физкультурно-оздоровительных комплексов.
Кроме того, на западе Москвы будет построено еще одно здание центра "Мои документы". Как отметил Бочкарев, благодаря строительству новых объектов создаются новые рабочие места.
Ранее сообщалось, что дом на 182 квартиры построят в Южнопортовом районе Москвы по программе реновации. В жилой части каждой из секций запланирован двойной тамбур, вестибюль и помещения консьержа, а также колясочная и технические помещения.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: