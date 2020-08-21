Более 40 домов уже полностью расселены в столице по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В столице уже 43 дома расселены по программе реновации, передает Агентство "Москва" со ссылкой на совместное сообщение департаментов градостроительной политики и городского имущества.

"По программе реновации жилищного фонда в Москве полностью расселены 43 многоквартирных дома из 158, расселяемых с 2018 года. При этом 27 домов уже демонтировано по технологии умного сноса", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента градостроительной политики Сергея Левкина.

Он добавил, что на сегодняшний день в проектировании и строительстве находится 262 объекта площадью 4,2 миллиона квадратных метров, 60 домов введено в эксплуатацию.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман также отметил, что на сегодняшний день по программе реновации в новые квартиры переезжают более 19 тысяч человек из 115 многоквартирных домов.

Ранее Сергей Собянин выразил уверенность, что программа реновации будет выполнена в столице в полном объеме. Он отметил, что в настоящее время настало время фазы, которая дает ощущение гарантии, что этот проект будет реализован.

12 августа столичные власти определили этапы расселения ее участников. Первый этап – 2020–2024 годы, второй этап – 2025–2028 годы, третий – 2029–2032 годы. Есть еще 688 домов, для которых сроки расселения не определены. Когда все документы будут утверждены, их жителям отдельно сообщат о сроках переезда.

Этапы будут уточнены по мере утверждения документации, но не позднее конца первого квартала 2021 года. Сроки расселения могут быть скорректированы в зависимости от хода строительства, подбора площадок, реализации пожеланий жителей, высказанных на публичных слушаниях.