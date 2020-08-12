Власти Москвы определили этапы переселения по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные власти определили этапы переселения участников программы реновации, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Специалисты оценивали несколько факторов:



наличие свободных земельных участков, соответствующих необходимым нормам;

наличие равнозначных квартир для всех участников программы;

наличие транзитных магистральных трубопроводов на участках;

возможность организации на месте сноса более благоприятной городской среды с размещением зон отдыха, детских площадок, объектов сопутствующей инфраструктуры с проведением комплексного благоустройства.

Первый этап (2020–2024 годы)

В него вошли дома, которые удовлетворяли наибольшему числу условий: рядом есть свободное пространство, где можно в короткие сроки приступить к строительству дома, не нарушая градостроительные нормы. А сами расселяемые дома в дальнейшем можно будет отключить от инженерных сетей и снести, освободив место для строительства жилья или социальных объектов, начав таким образом волновое переселение. В первый этап новые квартиры получат почти 170 тысяч москвичей, проживающих в 930 старых домах.

Второй этап (2025–2028 годы)

В этот период должно начаться переселение свыше 1630 домов – еще 330 тысяч москвичей. Остальные – около 380 тысяч человек – переедут на третьем этапе, с 2029 до 2032 года. Тогда планируется расселить более 1800 домов.

Третий этап (2029–2032 годы)

Остальные – около 380 тысяч человек – переедут на третьем этапе. Тогда правительство собирается расселить более 1800 домов.

Плюсы и минусы

По оценкам специалистов, жители домов, которые попали в первую волну переселения, выигрывают во времени. Однако переезжающие в последующие этапы получат больше возможностей переезда и выбора квартиры в домах ближе к месту привычного проживания. Это окажется доступным за счет строительства жилья на месте снесенных объектов первого этапа.

Сроки переселения могут быть скорректированы в зависимости от хода строительства, подбора площадок, реализации пожеланий жителей, высказанных на публичных слушаниях.

Кроме того, в перечне есть дома, для которых сроки переселения еще не определены, – их 688. Для этих территорий дорабатывается градостроительная документация. Как только все документы будут утверждены, жителям этих домов отдельно сообщат о сроках переезда. Этапы будут уточнены по мере утверждения документации, но не позднее конца первого квартала 2021 года.

Главные отличия новых домов



площадь увеличится в среднем на 30%;

на одного человека в новом доме будет приходиться 28–30 квадратных метров площади вместо порядка 18–20 в старом;

кухни и санузлы станут больше, в то время как количество комнат и жилая площадь не изменится;

будут добавлены широкие коридоры и балконы;

устанавливаются современные системы отопления, а на радиаторах отопления – терморегуляторы;

появятся современные двухкамерные стеклопакеты;

будут установлены входные двери с повышенной звукоизоляцией

появятся современные двухкамерные стеклопакеты;

все квартиры представляются с чистовой отделкой и полностью готовы для проживания;

улучшенная отделка вместо экономкласса в сносимых пятиэтажках.

сотрудники центров переселения помогают участникам программы при подготовке переезда;

город бесплатно предоставляет грузчиков и транспорт.

Кварталы реновации



расстояние до нового дома в среднем составит порядка 600 метров;

для участников программы станции метро, МЦК или МЦД стали ближе в среднем на 460 метров, школы и детсады – на 300 метров;

за счет четкого планирования пространств будет повышена доступность социальной инфраструктуры, созданы новые точки притяжения района;

инфраструктура новых кварталов приспособлена для маломобильных горожан: минимум ступенек, лифты, пандусы и широкие тротуары позволят комфортно перемещаться по всей территории района;

для горожан старшего возраста в районах предусмотрены центры социального обслуживания, кружки, зеленые зоны для прогулок и тихого отдыха;

для детей строятся детские площадки, школы;

взрослые получат рабочие места рядом с домом, а также спортивные, культурные и досуговые учреждения.

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