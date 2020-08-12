Власти Москвы определили этапы переселения по программе реновации

11:23
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Столичные власти определили этапы переселения участников программы реновации, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Специалисты оценивали несколько факторов:
В него вошли дома, которые удовлетворяли наибольшему числу условий: рядом есть свободное пространство, где можно в короткие сроки приступить к строительству дома, не нарушая градостроительные нормы. А сами расселяемые дома в дальнейшем можно будет отключить от инженерных сетей и снести, освободив место для строительства жилья или социальных объектов, начав таким образом волновое переселение. В первый этап новые квартиры получат почти 170 тысяч москвичей, проживающих в 930 старых домах.
В этот период должно начаться переселение свыше 1630 домов – еще 330 тысяч москвичей. Остальные – около 380 тысяч человек – переедут на третьем этапе, с 2029 до 2032 года. Тогда планируется расселить более 1800 домов.
Остальные – около 380 тысяч человек – переедут на третьем этапе. Тогда правительство собирается расселить более 1800 домов.
По оценкам специалистов, жители домов, которые попали в первую волну переселения, выигрывают во времени. Однако переезжающие в последующие этапы получат больше возможностей переезда и выбора квартиры в домах ближе к месту привычного проживания. Это окажется доступным за счет строительства жилья на месте снесенных объектов первого этапа.
Сроки переселения могут быть скорректированы в зависимости от хода строительства, подбора площадок, реализации пожеланий жителей, высказанных на публичных слушаниях.
Кроме того, в перечне есть дома, для которых сроки переселения еще не определены, – их 688. Для этих территорий дорабатывается градостроительная документация. Как только все документы будут утверждены, жителям этих домов отдельно сообщат о сроках переезда. Этапы будут уточнены по мере утверждения документации, но не позднее конца первого квартала 2021 года.
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