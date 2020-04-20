Пандемия коронавируса не повлияла на разработку проектов для программы реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Пандемия коронавируса не повлияла на разработку проектов планировок для программы реновации жилого фонда столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя директора Института Генплана Москвы Марину Егорову.

"Думаю, что коронавирус не повлияет на наши планы и реализация программы реновации будет идти по намеченному графику, а все участники программы получат долгожданное новое жилье", – сказала Егорова.

Она добавила, что в настоящий момент в городе проходит процедура электронных общественных обсуждений. По их результатам будут внесены изменения в решения проектов планировки территорий.

Егорова рассказала, что одним из проектов, который проходит сейчас обсуждение, является историческое здание в районе Коптево, построенное в XIX веке. Оно считается объектом культурного наследия.

Этот дом расположен на территории Института графики и искусства книги имени Фаворского и является одним из учебных корпусов. При планировке все здания и территория института будут сохранены.

Егорова подчеркнула, что еще до старта публичных слушаний по проектам реновации было принято решение о сохранении 218 историко-градостроительных объектов, которые попадают в границы разработки. Она пояснила, что они не являются памятниками культурного наследия, но нужны для сохранения исторической застройки.

Ранее сообщалось, что в Москве в настоящее время идет работа по проектировке 77 жилых домов в рамках программы реновации. Общая площадь жилья составит 1,5 миллиона квадратных метров. Дома проектируются с учетом возможностей маломобильных граждан.

