Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Дом причта церкви Антипия на Колымажном дворе отреставрируют. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Реставратор здания будет определен путем конкурса до конца текущего месяца. Ему предстоит отреставрировать фасады и интерьеры объекта культурного наследия, а также отремонтировать инженерные коммуникации.

"На выполнение всех обязательств по реставрации отводится 360 календарных дней с момента заключения контракта. Будущему реставратору предстоит внимательно следить за соблюдением требований пожарной безопасности, проводить постоянную фотосъемку на месте работ", – отметил заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Четырехэтажный дом причта был построен в 1825 году. Здание является частью комплекса приходского храма и предназначено для проживания служителей и их семей.

Ранее сообщалось, что в Москве в ближайшее время объявят конкурс с ограниченным участием на реставрацию ансамбля Новоспасского монастыря. Предполагается, что работы продлятся около двух лет.

Большое внимание специалисты уделят воссозданию фресок во внутренней части собора, среди которых "Великий ход", "Знамение Божией Матери", композиции "Собор Архангела Михаила", "Предста Царица" и другие.

