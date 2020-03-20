Ансамбль Новоспасского монастыря в столице отреставрируют в 2020–2021 годах

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве в ближайшее время объявят конкурс с ограниченным участием на реставрацию ансамбля Новоспасского монастыря. Предполагается, что работы продлятся около двух лет. Об этом, как говорится на портале мэра и правительства Москвы, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Победителю конкурса предстоит провести реставрационные работы на территории Новоспасского монастыря по восстановлению куполов церквей, стен и кирпичной кладки Преображенского собора. Кроме того, предусмотрена реставрация входа в усыпальницу Романовых", – рассказал он.
Также большое внимание специалисты уделят воссозданию фресок во внутренней части собора, среди которых "Великий ход", "Знамение Божией Матери", композиции "Собор Архангела Михаила", "Предста Царица" и другие.
Как уточняется, в связи с большим объемом работ на выполнение всех обязательств по контракту отводится около двух лет.
"Ремонтно-реставрационные, то есть производственные, работы планируется проводить в течение 13 месяцев с момента заключения контракта. Таким образом, свою деятельность победитель конкурса будет вести в течение 2020–2021 годов", – рассказал руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.
Новоспасский монастырь является объектом культурного наследия федерального значения и находится по адресу: Крестьянская площадь, дом 10.
Как рассказал глава культурного наследия столицы Алексей Емельянов, все работы по зданиям-памятникам должны проводиться строго в рамках согласованной документации аттестованными специалистами.
Ранее сообщалось, что церковь Ильи Пророка в Новгородском подворье, которая находится на улице Ильинке в центре столицы, отреставрируют. Эксперты Главгосэкспертизы России одобрили проект. В подвале здания разместят нижний храм и его притвор, алтарь, крестильню и археологическую зону. Холл, церковную лавку, буфет с помещениями производственной зоны обустроят на первом этаже, а на втором – кладовую церковной утвари и инвентаря.
На третьем этаже будет находиться верхний храм, алтарь и церковно-археологический кабинет, а на четвертом – административные помещения, кладовые и библиотека.
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