Церковь Ильи Пророка в центре столицы отреставрируют

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Фото: http://ilyinka.gallery.ru/
Церковь Ильи Пророка в Новгородском подворье, расположенная на улице Ильинке в центре столицы, отреставрируют. Эксперты Главгосэкспертизы России одобрили проект.
"Проект, получивший положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусматривает сохранение исторической планировочной структуры здания и его исторических сводов, а также приспособление под проведение церковных служб", – говорится в сообщении пресс-службы ФАУ "Главное управление государственной экспертизы".
Как отмечается, в подвале здания разместят нижний храм и его притвор, алтарь, крестильню и археологическую зону. Холл, церковную лавку, буфет с помещениями производственной зоны обустроят на первом этаже, а на втором – кладовую церковной утвари и инвентаря.
На третьем этаже будет находиться верхний храм, алтарь и церковно-археологический кабинет, а на четвертом – административные помещения, кладовые и библиотека.
В ходе реставрации планируют установить перегородки, внутренние лестницы, хоры, деревянные дверные блоки и лифт.
Ранее Мосгорнаследие согласовало реставрацию Спасо-Преображенского собора Новоспасского монастыря на Крестьянской площади. Он был заложен в 1491 году, к середине XVII здание обветшало и его частично разобрали. Современное начали возводить в 1645 году. Специалисты воссоздадут утраченные фрагменты художественной росписи храма. Будут раскрыты оконные проемы XVII века и северный вход в собор. Планируется, что работы проведут в 2020-2021 годах.
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