На реставрацию памятника Минину и Пожарскому собрали 16 млн рублей

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Свыше 16 миллионов рублей собрали на реставрацию памятника Минину и Пожарскому с конца августа прошлого года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на директора Государственного исторического музея Алексея Левыкина.

По его словам, этой суммы хватит для реставрации с участием музея и Российского военно-исторического общества.

Проект реставрации монумента разработают до конца мая. Сразу после этого музей объявит конкурс с ограниченным участием на определение реставрационной мастерской, которая займется выполнением работ.

В течение года фигуры Минина и Пожарского демонтируют с постамента на Красной площади и перевезут в мастерские. Одновременно проведут работы по комплексной реставрации постамента и украшающих его барельефов.

Ранее Левыкин заявил, что во время исследований удалось оценить состояние сохранности памятника Минину и Пожарскому. Специалисты отметили несколько проблем с конструкцией и убедились в прочности фундамента.