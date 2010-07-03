На реставрацию памятника Минину и Пожарскому собрали 16 млн рублей

Свыше 16 миллионов рублей собрали на реставрацию памятника Минину и Пожарскому с конца августа прошлого года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на директора Государственного исторического музея Алексея Левыкина.
По его словам, этой суммы хватит для реставрации с участием музея и Российского военно-исторического общества.
Проект реставрации монумента разработают до конца мая. Сразу после этого музей объявит конкурс с ограниченным участием на определение реставрационной мастерской, которая займется выполнением работ.
В течение года фигуры Минина и Пожарского демонтируют с постамента на Красной площади и перевезут в мастерские. Одновременно проведут работы по комплексной реставрации постамента и украшающих его барельефов.
Ранее Левыкин заявил, что во время исследований удалось оценить состояние сохранности памятника Минину и Пожарскому. Специалисты отметили несколько проблем с конструкцией и убедились в прочности фундамента.
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