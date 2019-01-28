Проект реставрации памятника Минину и Пожарскому подготовят к маю

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Разработку проекта реставрации памятника Минину и Пожарскому на Красной площади намерены завершить до конца мая. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника управления общественных связей Государственного исторического музея Марию Лемигову.

По ее словам, собрана уже треть необходимых средств. В скором времени будет объявлен конкурс с ограниченным участием на определение реставрационной мастерской, которая и займется выполнением необходимых работ. Важно, чтобы проект реставрации монумента прошел согласование в Минкультуры РФ.

"Надеемся, в первой половине этого года, до конца мая, получить скорректированный проект реставрации. Только после этого мы будем знать, какая методика выбрана для реставрации, будет ли демонтирована скульптура", – уточнила Лемигова.

Всероссийская акция по сбору средств на реставрацию памятника, установленного на Красной площади 200 лет назад, продолжается. Стоимость реставрации монумента составляет 46 миллионов рублей. По данным сайта ГИМ, собрано свыше пяти миллионов рублей.

Ранее директор Исторического музея Алексей Левыкин заявил, что в ходе исследований удалось выяснить состояние сохранности памятника Минину и Пожарскому. Специалисты отметили несколько проблем с конструкцией и убедились в прочности фундамента.

