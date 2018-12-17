Концепт реставрации памятника Минина и Пожарского разработают весной 2019 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Разработка проекта по реставрации памятника Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому планируют разработать к апрелю 2019 года. Об этом сообщил директор Государственного исторического музея (ГИМ) Алексей Левыкин.

"Все делается вовремя, конечные результаты мы получим к апрелю. Мы надеемся, что к этому времени будет завершена разработка проекта, определена смета и проект пройдет обсуждение в Министерстве культуры", – цитирует его ТАСС.

По словам Левыкина, в ходе исследований удалось выяснить состояние его сохранности. Например, фундамент, выглядит достаточно уверенно. Однако есть проблемы по состоянию конструкции, которые оцениваются специалистами как близкие к аварийному.

Как рассказала научный руководитель реставрации монумента Юлия Логинова также были обнаружены многочисленные сквозные отверстия, так называемые "литьевые каверны", которые образовались при изготовлении скульптуры. Всего эксперты насчитали около 300 заплат. Она отметила, что вносить какие-то предложения по реставрации можно будет после того, как исследования будут полностью завершены.

В ноябре специалисты заявили, что памятник Минину и Пожарскому может разрушиться. Отмечалось, что специалисты хотят как можно быстрее провести реставрацию.

Предварительно подсчитали, что на реставрацию потребуется 46 миллионов рублей. Исторический музей ранее объявил сбор средств. Уже удалось собрать более 2,5 миллиона рублей.

Всероссийская акция по сбору средств на реставрацию памятника стартовала 29 августа 2018 года.

Памятник Минину и Пожарскому изготовлен в 1818 году по проекту скульптора Ивана Мартоса в память о лидерах Второго народного ополчения 1612 года. Изначально монумент установили перед Верхними торговыми рядами (современный ГУМ). В 1931 году при реконструкции Красной площади памятник перенесли к Покровскому собору.