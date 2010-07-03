Особняк, в котором жил Мастер из романа Булгакова, отреставрируют

Реставрация главного дома городской усадьбы Волконской – фон Мекка в Чистом переулке (дом 4, строение 1) завершится до конца 2019 года. Специалисты в скором времени закончат работы по восстановлению фасадов и начнут реставрировать исторические интерьеры. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Исследователи творчества Михаила Булгакова утверждают, что именно в подвале этого особняка снимал квартиру главный герой романа "Мастер и Маргарита". Одноэтажный каменный дом в стиле ампир с деревянным мезонином был возведен в 1821 году для бригадирши Софьи Волконской.
"За почти 30 лет с момента последней реставрации главный дом городской усадьбы Волконской – фон Мекка снова нуждается в восстановительных работах. Штукатурка на фасадах потрескалась, кирпичная кладка фундамента местами разрушилась, а деревянные ограждения балкона прогнили. В ходе реставрации специалисты уже укрепили фундамент, восстановили штукатурку стен и утраченные части лепнины, временно демонтировали деревянную балюстраду и решетки балкона", – сказал глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
На первом этаже восстановили анфиладную планировку комнат. Также были отреставрированы старинные дверные полотна и печные зеркала. Приведены в порядок две деревянные лестницы конца XIX века с резными перилами, ведущие на антресоли и в мезонин. Восстановлен лепной декор на потолке и часть подлинного дубового паркета начала XIX века.
Реставраторы планируют воссоздать балюстраду и ограждения балкона по архивным чертежам начала XIX века. Реставрация будет проводиться в соответствии с колористическим паспортом дома. Также будет восстановлен его интерьер.
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