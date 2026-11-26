Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Госдуму внесли законопроекты, вводящие административную и уголовную ответственность за незаконное распространение информации о последствиях применения противником беспилотников, ракет и артиллерии. Документы размещены в думской электронной базе.

Один из проектов добавляет в Уголовный кодекс новую статью. Она охватывает публикацию в условиях вооруженного конфликта, военных действий, контртеррористической операции или иных действий с применением вооружения сведений о том, к каким последствиям привели удары дронов, авиационных средств поражения, ракетного и артиллерийского вооружения.

Под ту же статью подпадает распространение данных о местах размещения военной техники, о производстве и хранении вооружения и боеприпасов, а также о последствиях терактов, диверсий и посягательств на жизнь государственных деятелей и сотрудников правоохранительных органов.

Первая часть статьи рассчитана на тех, кто уже был наказан за аналогичное административное правонарушение или имеет судимость по этой же статье. Санкция – штраф от 100 до 300 тысяч рублей, принудительные работы сроком до 3 лет, арест от 4 до 6 месяцев либо лишение свободы до 3 лет.

Если распространение повлекло смерть по неосторожности, вред здоровью или имуществу, массовые нарушения общественного порядка либо помехи работе объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры, наказание строже.

Второй законопроект дополняет КоАП новой статьей с тем же перечнем сведений. Гражданам грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей, должностным лицам – от 100 до 200 тысяч рублей, юридическим лицам – от 300 до 500 тысяч рублей. Иностранцев и лиц без гражданства ждет штраф от 30 до 50 тысяч рублей с выдворением за пределы России.

Административная ответственность наступает при условии, что в действиях нет признаков уголовно наказуемого деяния. Оба проекта нацелены на защиту информации, распространение которой может угрожать обороноспособности государства и безопасности стратегически важных и военных объектов.

Ранее депутаты ГД приняли в первом чтении проект об увеличении ряда административных штрафов, в том числе за дискредитацию армии и распространение экстремистских материалов. Индексацию штрафов объясняют задачей сделать наказание адекватным экономической ситуации в стране.