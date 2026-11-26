26 ноября, 16:26Экономика
Центробанк подготовит механизм, позволяющий выявлять банковские карты дропперов
Фото: 123RF.com/videogutiums
Банк России (ЦБ РФ) готовит систему, которая поможет кредитным организациям и регулятору распознавать карты дропперов и своевременно останавливать операции через их счета. Об этом на пленарном заседании Госдумы рассказала зампред ЦБ РФ Ольга Полякова.
Она уточнила, что в ближайшее время Центробанк представит новые законодательные инициативы и просит депутатов их поддержать.
В частности, при поддержке депутатов была запущена платформа "Знай своего клиента", которая помогает бороться с подозрительными операциями, добавила Полякова. ЦБ продолжит развивать этот инструментарий.
Ранее россиян предупреждали, что злоумышленники активно пытаются вовлекать подростков и молодых людей в схемы дропперов, обещая им "легкий заработок" за "простую работу". По данным МВД, дропперы предоставляют мошенникам свои банковские счета, карты и другие платежные инструменты для перемещения преступных доходов. Эта схема превратилась в один из заметных элементов современной криминальной инфраструктуры.