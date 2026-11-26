Фото: Московский академический музыкальный театр имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко

Московский академический музыкальный театр имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко впервые представит оперу Шарля Гуно "Ромео и Джульетта". Премьерные показы пройдут 27, 28 и 29 ноября на основной сцене, сообщили на портале мэра и правительства столицы.

Увидеть оперу можно будет на основной сцене театра по адресу улица Большая Дмитровка, дом 17.

Режиссер Алексей Смирнов перенес действие в современную Верону. В его интерпретации город стал местом, где история шекспировских героев превратилась в часть повседневной жизни. Туристы приезжают к памятникам Ромео и Джульетте, пишут письма возлюбленной и покупают сувениры. За несколько столетий вымышленные персонажи обрели реальные адреса, а трагедия стала частью городской культуры.

"Со временем история Ромео и Джульетты превращается в набор цитат, сувениров и туристических ритуалов, но не исчезает, а обретает форму современного паломничества. Для нас это возможность исследовать, как классический сюжет преломляется в сегодняшней культуре, и понять, почему мы вновь возвращаемся к нему как к воплощению чистой любви", – объяснил Смирнов.

Эта идея отражена и в оформлении сцены. На вращающейся площадке установлены изогнутые аркады, колонны и арочные проемы, а на портике крупными буквами написано VERONA. У подножия здания расположены округлые ступени, на которых собираются влюбленные пары, горожане и туристы. Во время одной из репетиций спокойную атмосферу южного вечера нарушает поединок Тибальта и Меркуцио.

Опера Гуно написана на французском языке в пяти действиях на либретто Жюля Барбье и Мишеля Карре. Впервые ее исполнили в Париже в 1867 году. Дирижером-постановщиком новой версии стал Тимур Зангиев.

Музыкальная драматургия спектакля строится на четырех дуэтах главных героев: первой встрече, признании в любви у балкона, расставании после брачной ночи и последнем прощании. Первая часть истории наполнена легкостью и радостью зарождающихся чувств, тогда как во второй на первый план выходят изгнание Ромео и трагические события.

Исполнительница партии Джульетты Лилия Гайсина рассказала, что для нее особенно важно показать взросление героини. В начале оперы девушка предстает озорной и веселой, но после встречи с Ромео впервые сталкивается с незнакомыми ей чувствами. Затем ей предстоит пережить череду тяжелых событий и расставание с возлюбленным.

"Последний дуэт в склепе пробирает до мурашек. Я плакала на первых нескольких репетициях, и даже сейчас подкатывает к горлу ком", – призналась Гайсина.

В финале авторы оперы отступили от оригинала Шекспира. Согласно интерпретации режиссера, Джульетта просыпается, пока Ромео еще жив. Благодаря этому героям дается возможность в последний раз услышать друг друга.

Партию Ромео исполнит Владимир Дмитрук. Он назвал ее самой сложной в своей карьере из-за большого объема вокального материала и оркестровых кульминаций, во время которых тенору непросто перекрыть звучание оркестра. Артист также отметил драматическую сложность заключительной сцены.

Костюмы артистов также объединяют разные исторические эпохи. Герои появятся в длинных платьях и плащах с объемными рукавами, а на тканях будут использованы печатные элементы. Внешний облик персонажей подчеркивает их связь с веронской легендой.

Современность и прошлое соединятся и в хореографии. В первом действии зрители увидят празднование дня рождения Джульетты: городская площадь, заполненная туристами, станет площадкой для танцевального флешмоба. Затем уличное веселье сменится традиционным балом в доме Капулетти.

Ранее москвичей пригласили на культурные мероприятия в конце ноября. 28 ноября в "Музыкальной квартире на Тверской" пройдет литературный час по басням Ивана Крылова, а 29-го числа в ММДМ покажут мюзикл "Снежная королева". В тот же день в киноконцертном зале "Эльдар" состоится спектакль "Левша" о тульском мастере, подковавшем блоху.