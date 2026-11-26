Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Задолженность рэпера Джигана (Дениса Устименко) по алиментам может составить 200–300 миллионов рублей. Об этом рассказала адвокат его экс-супруги Оксаны Самойловой Марина Дубровская, передает Super.

По словам Дубровской, около 1,7 миллиона рублей автоматически списали со счетов исполнителя после того, как пристав арестовал их по заявлению стороны Самойловой.

"Это только начало: окончательную сумму еще не рассчитали", – отметила юрист.

В начале июля в доме рэпера произошел инцидент со стрельбой. Как утверждали журналисты, Джиган стрелял в своих сотрудников и около 10 часов держал их в заложниках. В это время дома были дети музыканта. Спустя время его обезвредили друзья и сотрудники охраны.

После того как об инциденте узнала общественность, правоохранители начали проверку. Самойлова направила в суд иск с требованием ограничить Джигана в родительских правах.

Также в отношении рэпера открыли исполнительное производство из-за долга по алиментам. СМИ писали, что он погасил задолженность в 1,7 миллиона рублей. Несмотря на это, исполнительное производство в отношении Джигана все еще числится в базе приставов открытым.

