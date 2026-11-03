Niletto объяснил, почему поддержал Джигана на фоне его семейного конфликта

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/niletto_official

Певец Niletto (настоящее имя – Данил Прытков) поддержал рэпера Джигана (настоящее имя – Денис Устименко-Вайнштейн) из-за их дружбы и личного опыта общения, а не из-за его конфликта с Оксаной Самойловой. Об этом артист рассказал в шоу Иды Галич "Есть вопросики".

По словам исполнителя, за два года знакомства они с Джиганом успели многое пережить вместе, в том числе совместные тренировки. Niletto назвал спортзал особенным местом, где люди могут узнать друг друга по-настоящему и понять, какой человек перед ними.

При этом певец подчеркнул, что его публикация не была выражением поддержки одной из сторон семейного конфликта. Он лишь поделился собственными наблюдениями за рэпером за время их знакомства. Свою позицию Niletto сравнил с ролью свидетеля в суде, который рассказывает только о том, что видел сам.

Артист также прокомментировал критику публикации в соцсетях. По его мнению, пользователи оспаривали его личные впечатления о Джигане, хотя сами не общались с рэпером так близко.

Семейный конфликт Джигана и Самойловой разгорелся после июльского инцидента в подмосковном особняке. По данным СМИ, рэпер устроил стрельбу, запер персонал в доме и несколько часов не выпускал их. При этом там находились дети артиста, которые прятались и звонили матери. Сам музыкант опроверг эти сведения, назвав их провокацией.

После случившегося Самойлова подала иск об ограничении бывшего мужа в родительских правах. Параллельно они судятся из-за алиментов, с рэпера взыскивают 1,737 миллиона рублей, а его защита оспаривает сумму.