Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ограничения движения сняли на нескольких дорогах в центре Москвы, передает пресс-служба Дептранса.



Вновь открыто движение по Кутузовскому проспекту в сторону центра в районе Парка Победы. Также открыто движение на Большом Каменном мосту, на съезде с Садового кольца на улицу Новый Арбат по направлению в область и на съезде с Кремлевской набережной на Боровицкую площадь.

Ограничения на ряде улиц в центре Москвы вводились 26 ноября. Их сняли менее чем через час.

Ранее движение транспорта ограничили на боковом проезде МСД в районе дома 11 по Станционной улице. До 30 апреля 2027 года с 23:00 до 05:30 автомобилистам недоступна одна полоса. Причина – строительные работы.

До этого сообщалось о закрытии движения на участке съезда с проспекта Мира на Енисейскую улицу. Ограничения также связаны со строительными работами. Они продлятся до 22 декабря 2026 года.

