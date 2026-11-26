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Майкл и Мадонна стали одними из редких имен, которыми родители называли детей в Московской области с начала 2026 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства социального развития региона.

Среди необычных имен для мальчиков также оказались Оливер, Рэм, Стивен, Рио, Киан, Филл, Андреас, Влас, Весемир и Алтай. Девочек называли Славяной, Эванджелиной, Леонеллой, Фелицией, Терезой, Миладой, Маленой, Весной, Милиссой, Ларисой, Наташей, Летой и Эстер.

В Подмосковье зарегистрировали и детей с двойными именами: Яков Робсон, Ева Каролина, Кели Мария, Анабель-Виктория и Миа-Даша. Кроме того, родители выбирали имена с древнегреческими корнями – Аполлон, Одиссей, Арий, Доротея, Секлетея и Феодосия.

Тем временем София и Михаил стали самыми популярными именами для новорожденных в России в 2026 году. Девочек так назвали более 17 тысяч раз, а мальчиков – свыше 22,7 тысячи. София лидирует среди женских имен уже шестой год подряд, а Михаил удерживает первое место четвертый год. В топ-5 также вошли Анна, Ева, Мария, Варвара, Александр, Артем, Матвей и Тимофей.