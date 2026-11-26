Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Учаева

В России зарегистрированы 18 миллионов самозанятых, однако активную деятельность будут вести примерно половина из них. Об этом сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров, передает РБК.

Эксперимент с этим налоговым режимом глава ФНС назвал успешным. Он указал, что люди начали легально вести деятельность, свободно распоряжаться доходами и получать кредиты. Появление налога-приложения, по словам Егорова, является серьезным изменением: такую систему прежде нигде не создавали.

При этом главная претензия к режиму самозанятых связана с тем, что работу по трудовому договору сложно отличить от работы в рамках гражданско-правовых отношений. Егоров отметил, что раньше это было не так заметно, теперь стало очевидным.

Ранее стало известно, что ФНС начала тестировать скоринговую модель, которая поможет выявлять самозанятых, скрывающих доходы. Инструмент, в частности, нацелен на тех, кто неправомерно аннулирует чеки в приложении "Мой налог".

Начальник управления оперативного контроля ведомства Владимир Мальцев перечислил признаки, которые указывают на это: систематические отмены чеков за определенный период, а также отмена чека партнером самозанятого, например банком или цифровой платформой.