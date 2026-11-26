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Угрозы жизни и здоровью 10 детей из многодетной семьи в Вологде, где пятилетняя девочка погибла от истощения, нет. Об этом сообщил министр здравоохранения Вологодской области Игорь Петчин на оперативном совещании областного правительства.

По его словам, ночью в медицинское учреждение доставили 10 детей, один из которых попал в реанимацию. Состояние ребенка было средней степени тяжести и нестабильным.

"Все обследованы, назначено лечение, психологические консультации", – отметил Петчин.

Прокурор региона Андрей Тимошичев, в свою очередь, подчеркнул, что сейчас решается вопрос о задержании родителей этих детей. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

"Нужно детей обследовать и, сколько необходимо, в больнице подержать, а затем разместить в санаторно-реабилитационных учреждениях", – добавил Тимошичев на том же совещании.

О смерти пятилетней девочки из Вологды стало известно 26 ноября. Следственный комитет возбудил уголовные дела об убийстве малолетнего и халатности. Было установлено, что родители не обеспечивали должный уход за 12 детьми, а сотрудники органов профилактики своевременно не приняли меры для их защиты.

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина, в свою очередь, заявила, что депутаты потребуют объяснений от органов опеки и уполномоченного по правам ребенка в регионе. Знакомая семьи при этом рассказала, что дети не голодали, а в квартире не было ужасной антисанитарии. По ее словам, Николай и Вера были любящими родителями, а дома всегда сохранялась спокойная обстановка.