Фото: MAX/SHOT

Родителей девочки, умершей в Вологде от истощения и обезвоживания, задержали. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

"Завтра (27 ноября. – Прим. ред.) суд изберет меру пресечения 38-летним супругам", – сказал собеседник телеканала.

Он добавил, что супругов подозревают в ненадлежащем уходе за детьми.

О смерти 5-летней девочки из семьи, где воспитывались 12 детей, в Вологде стало известно 26 ноября. По данным СК, ребенок умер от истощения. Также еще 9 детей были госпитализированы.

Следствие установило, что семья состояла на профилактическом учете, а родители не обеспечивали детям должный уход. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Кроме того, сейчас решается вопрос об изъятии детей из семьи и их помещении в спецучреждения.

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина заявила, что депутаты потребуют объяснений от органов опеки и уполномоченного по правам ребенка в регионе в связи со смертью ребенка.

При этом знакомая семьи рассказала, что дети не голодали, а в квартире не было ужасной антисанитарии. По ее словам, родители любят детей, а дома всегда сохранялась спокойная обстановка.

Министр здравоохранения региона Игорь Петчин позднее добавил, что угрозы жизни и здоровью других 10 детей из многодетной семьи нет.