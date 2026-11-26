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Недостаточно частая стирка штор и уборка труднодоступных участков квартиры могут повысить риск аллергических заболеваний, дерматита и синдрома сухого глаза. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на доцента кафедры гигиены Института профилактической медицины имени З. П. Соловьева Пироговского университета Екатерину Дубровину.

Особенно важно следить за чистотой домашнего текстиля, поскольку он задерживает загрязнения, попадающие в квартиру с улицы. На шторах оседают пыль и аллергены, поэтому полностью избежать их накопления невозможно.

Чтобы не допускать длительного контакта с такими веществами, специалист рекомендует устраивать стирку как минимум раз в три месяца. При этом необходимо учитывать тип ткани и условия ее эксплуатации.

Последствия может иметь и скопление загрязнений в местах, которые часто остаются без внимания во время обычной уборки. Речь идет, например, о пространствах за мебелью, верхних частях шкафов и карнизах. В таких зонах могут накапливаться споры плесени, микроорганизмы, химические примеси и вещества, выделяемые пылевыми клещами.

По словам Дубровиной, длительное воздействие этих факторов способно не только провоцировать аллергический ринит и бронхиальную астму, но и усугублять уже имеющиеся заболевания кожи. Среди возможных последствий она назвала атопический и контактный дерматит, экзему и аллергический конъюнктивит.

Отдельно врач обратила внимание на состояние глаз. Пылевые частицы могут нарушать устойчивость слезной пленки, которая отвечает за увлажнение поверхности глаза. Из-за этого симптомы синдрома сухого глаза могут становиться более выраженными.

Ранее эксперт по биотехнологии Мария Золотарева предупредила о рисках, связанных с длительным сохранением влаги на полотенцах и шторках для душа.

По ее словам, во влажном текстиле могут размножаться бактерии и микроскопические грибы, а контакт с загрязненными полотенцами способен вызвать раздражение кожи и грибковые поражения. Специалист посоветовала тщательно просушивать текстиль после использования, регулярно очищать шторку и следить за вентиляцией в ванной комнате.

