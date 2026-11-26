Фото: "Роскосмос"/Иван Тимошенко

Транспортно-грузовой корабль "Прогресс МС-36" с роботом "Теледроид" успешно пристыковался к модулю российского сегмента Международной космической станции (МКС). Об этом сообщили в госкорпорации "Роскосмос".

Российские космонавты, работающие на борту станции, встретили прибывший транспортник.

"Прогресс МС-36" стартовал с космодрома Байконур 24 ноября. На орбиту его вывела ракета "Союз-2.1б". Корабль доставил на МКС более 2,4 тонны грузов. Кроме того, на его борту находится антропоморфный робот "Теледроид", предназначенный для работы в открытом космосе. Его закрепят на внешней поверхности МКС.

Сообщалось, что, помимо оборудования, корабль доставит на МКС подарки к Новому году, а также овощи и свежие фрукты.