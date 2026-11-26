Фото: 123RF.com/alesiamax589

Специалисты из России впервые обнаружили микропластик во внутренних органах рыб в северной части Ладожского озера. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра Российской академии наук (СПб ФИЦ РАН).

Младший научный сотрудник лаборатории комплексных проблем лимнологии Института озероведения РАН Дарья Тихонова рассказала, что у хищных видов, включая окуня, частиц пластика оказалось больше всего.

Исследователи называют потенциально опасными для живых организмов несколько свойств микропластика. Он устойчив к разложению, может накапливать загрязняющие вещества и становиться средой для развития бактерий. При этом общепризнанных критериев, позволяющих оценить опасную концентрацию таких частиц в экосистемах, пока нет.

В мире каждый год выпускают свыше 400 миллионов тонн пластика. Значительная доля этого объема со временем дробится на мелкие фрагменты. К микропластику причисляют частицы размером до 5 миллиметров. Такие частицы встречаются почти повсеместно: от вершины Эвереста до берегов Антарктиды.

Ранее в американском штате Нью-Джерси предложили запретить продажу жевательной резинки из-за возможного наличия в ней микропластика. Инициатива обяжет производителей сообщать о наличии микропластика в жевательной резинке, пакетиках для чая, кофейной гуще и корме для животных. Если инициативу одобрят, на исследования и контроль направят 3 миллиона долларов.